Río de Janeiro calcula que unos ocho millones de personas disfrutarán de su carnaval

Río de Janeiro, 15 ene (EFE).- El Carnaval de Río de Janeiro, la fiesta más emblemática de Brasil, movilizará este año a unos ocho millones de personas, entre residentes y turistas, dejándole una potente inyección monetaria a la economía de la ciudad, según fuentes oficiales.

«El año pasado, el Carnaval generó 5.700 millones de reales (1.065 millones de dólares) para la economía carioca, y la expectativa es que este valor sea aún mayor» en 2026, afirmó el presidente de la empresa de turismo de la ciudad (Riotur), Bernardo Fellows, en una rueda de prensa de la municipalidad.

La expectativa es que solo en los desfiles callejeros del Carnaval se movilicen unos seis millones de personas, que ocuparán las ‘ruas’ al ritmo de música, danza y juerga durante más de un mes de celebración.

La fiesta callejera contará con 460 comparsas que, desde este fin de semana y hasta el 22 de febrero, le pondrán alegría y color a los barrios y las principales avenidas de la más icónica urbe brasileña.

Para 2026, la Alcaldía municipal recibió 803 solicitudes de los que en Brasil se conocen como ‘blocos’, 118 más que el año pasado, pero por razones logísticas, se dio prioridad a los grupos tradicionales, aunque hubo espacio para incluir 35 nuevos para desfilar.

El centro de Río concentrará el mayor número de presentaciones y desfiles, seguido por la zona más turística de la ciudad, que incluye los mundialmente famosos barrios de Copacabana e Ipanema.

La agenda incluye opciones para diferentes tipos de público que van desde infantiles y familiares, hasta grandes concentraciones tradicionales, que reúnen a más de un millón de asistentes, como el Cordão da Bola Preta, o los destacados ‘megablocos’, que son los de reconocidos artistas, como Anitta, que también reúnen multitudes.

De acuerdo con la Alcaldía, los otros dos millones de personas que se esperan en la ciudad son los que asistirán a los majestuosos desfiles del sambódromo, que se llevan a cabo en la semana del Carnaval de Río, que va desde el 13 hasta el 22 de febrero. EFE

