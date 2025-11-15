R.Dominicana desarrolla operación antidroga de apoyo a la lucha de EEUU en Latinoamérica

Santo Domingo, 15 nov (EFE).- Agentes de la República Dominicana se han incautado de un cargamento de 484 paquetes en los que se cree que hay cocaína al interceptar una embarcación frente a las costas de Pedernales (suroeste del país) en apoyo a la operación militar Southern Spear (Lanza del sur) de Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño informó de la operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aérea Dominicanas, que desplegaron efectivos por aire, mar y tierra, para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a las costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas.

En el operativo se intervino, a varias millas al sur de Isla Beata, en Pedernales, una lancha rápida sin nombre ni matrícula, con dos hombres a bordo y 18 sacos que contenían en su interior los paquetes que contenían supuestamente droga, envueltos en cintas adhesivas con distintos logotipos.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación sobre esta operación de supuesto narcotráfico.

La embarcación habría salido desde Sudamérica con rumbo a costas dominicanas, según la información de la DNCD.

Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar si el contenido es cocaína y el peso exacto del cargamento. EFE

