R.Unido convoca a la embajadora israelí tras aprobar planes de asentamientos en Jerusalén

1 minuto

Londres, 21 ago (EFE).- El Reino Unido convocó este jueves a la embajadora de Israel en el país, Tzipi Hotovely, en respuesta a la decisión del Israel de aprobar el polémico plan de construcción de asentamientos en la zona E1, junto a Jerusalén Este, que partirá la Cisjordania ocupada en dos.

«Su Excelencia Tzipi Hotovely fue convocada en respuesta a la decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes para la construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén», confirmó el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office) en un comunicado. EFE

