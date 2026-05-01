Racing tendrá su fiesta tras haber ganado el Apertura de Uruguay

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Montevideo, 1 may (EFE).- Tras haberse consagrado campeón del Torneo Apertura uruguayo por el resultado de otro partido, Racing vivirá este fin de semana la fiesta en la que recibirá su primer trofeo de Primera División.

El último domingo, la Escuelita venció por 0-1 a Cerro Largo en la ciudad de Melo e, inmediatamente, su plantilla abordó el autobús que la trasladó unos 400 kilómetros hasta Montevideo.

En el mismo momento en que los jugadores viajaban hacia la capital, Montevideo Wanderers derrotó por la mínima a Peñarol y convirtió a Racing en el ganador del Apertura, con siete puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores cuando solo quedan seis por jugarse.

La plantilla festejó en la ruta y siguió en Montevideo la fiesta que este domingo tendrá el broche de oro cuando los futbolistas reciban en casa el trofeo de campeón.

Ese día, el estadio Parque Osvaldo Roberto se vestirá de gala para una jornada que será histórica, en la que el equipo dirigido por Cristian Chambian también saltará al campo para medirse con Montevideo City Torque.

Este partido será uno de los cuatro del domingo, día en que también se disputarán los encuentros Progreso-Cerro Largo, Boston River-Central Español y Albion-Nacional.

Un día después, la fecha se cerrará con el juego que disputarán Peñarol y Defensor Sporting.

El Aurinegro y el Tricolor afrontarán sus respectivos juegos en un momento de profunda crisis.

Nacional ganó solos seis de los trece juegos que disputó por el Apertura, se encuentra octavo a once unidades del campeón y este miércoles sufrió una dura derrota ante el peruano Universitario por la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Peñarol está a siete unidades de Racing, dejó puntos en las últimas tres jornadas y este jueves fue vencido por el brasileño Corintians en un encuentro enmarcado en el mismo certamen continental.

En medio de esta realidad, los de Diego Aguirre y los de Jorge Bava buscarán triunfos que les permitan no perder pisada en la Tabla Anual acumulada y tomar confianza para los duelos de Libertadores de la próxima semana.

Este sábado, la fecha comenzará con los partidos Juventud-Montevideo Wanderers, Cerro-Deportivo Maldonado y Liverpool-Danubio, en el que Jorge Fossati debutará como entrenador del Negriazul.

– Encuentros de la penúltima fecha del Torneo Apertura:

02.05: Juventud-Montevideo Wanderers, Cerro-Deportivo Maldonado, Liverpool-Danubio.

03.05: Progreso-Cerro Largo, Boston River-Central Español, Racing-Montevideo City Torque, Albion-Nacional.

04.05: Peñarol-Defensor Sporting. EFE

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