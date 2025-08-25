Ramón Díaz renuncia 41 días después a Olimpia, que pierde al tercer técnico en un año

Asunción, 24 ago (EFE).- El argentino Ramón ‘el Pelado’ Díaz renunció este domingo al banquillo de Olimpia tras perder por 2-0 ante General Caballero JML en partido del torneo Clausura paraguayo.

El Decano pierde así al tercer entrenador en menos de un año. Antes abandonaron Fabián Bustos y Martín Palermo.

‘El Pelado’ Díaz abanona el cargo apenas un mes y 10 días después de asumir el cargo, el 17 de julio pasado.

Díaz y su hijo Emiliano Díaz, quien hace parte de su cuerpo técnico, comparecieron ante los medios locales al término del partido.

El entrenador dijo que el «fútbol necesita resultados. Más en un equipo grande» como Olimpia donde, admitió, no se alcanzaron los objetivos, pese a que trabajaron con el apoyo de los directivos, de los jugadores y el público.

General Caballero, de la ciudad de Dr. Juan León Mallorquín, se impuso con goles de Miller Mareco y Clementino González en la novena jornada.

Desde que llegó al cargo, Díaz dirigió durante siete partidos, de los cuales ganó dos, empató dos más y perdió en tres encuentros.

El exdelantero de la selección argentina y de River Plate reemplazó a su compatriota Fabián Bustos, que fue destituido en julio pasado, 89 días después de su contratación, tras el mal comienzo del club paraguayo en el Torneo Clausura.

Bustos había reemplazado en abril de este año a su también compatriota Martín Palermo, quien fue desvinculado tras sumar dos derrotas en el Grupo H de la Copa Libertadores.

Palermo, un recordado exdelantero de la Albiceleste, se coronó campeón con el Olimpia en el Torneo Clausura de 2024. EFE

