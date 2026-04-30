Reabre en Lisboa el primero de los funiculares cerrados tras el accidente mortal de Glória

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Lisboa, 30 abr (EFE).- El funicular de Graça, en Lisboa, volvió a funcionar este jueves y se convierte en el primero de estos medios de transporte de la capital portuguesa en reabrir tras el descarrilamiento del de Glória en septiembre de 2025, que dejó 16 víctimas mortales y más de una veintena de heridos.

Los ‘ascensores’ de la ciudad —Bica y Lavra— y el ‘Funicular da Graça’ habían suspendido en septiembre su actividad para la realización de inspecciones técnicas tras el siniestro.

El de Graça es el primero en reabrir y también el más nuevo, ya que fue inaugurado en marzo de 2024, conectando el barrio de la Mouraria con la iglesia de Graça, junto a uno de los miradores más frecuentados por turistas y locales.

Los vecinos celebraron hoy la vuelta a la actividad de este funicular, aunque, según pudo constatar EFE, necesitaron ver subir y bajar el vagón algunas veces desde que comenzó a funcionar, a las 9.00 hora local (una hora menos GMT), hasta atreverse a probarlo.

El primer pasajero fue António Lourenço, un vecino del barrio de 90 años que cargaba con la bolsa de la compra y que, durante toda su vida, ha frecuentado el ascensor de Bica.

En declaraciones a EFE, tras un primer viaje sin incidencias, declaró tener ganas de que todos los funiculares regresen a la actividad y recordó con tristeza el accidente del pasado año.

«Lo que pasó fue un error humano. A veces los errores humanos salen bien, y otras salen mal», consideró.

Ana Isabel Rebelo, de 49 años y otra lisboeta de la zona, utilizaba habitualmente este funicular «para no tener que subir andando por la calle o la escalinata» porque sufre de una discapacidad motriz, y confía en la seguridad del aparato ahora que ha sido reabierto.

«Ya tenía confianza en los trabajadores que estaban aquí, eran muy responsables», mencionó, aunque señaló que «debe haber más revisiones por personas y empresas especializadas, que sepan lo que hacen».

No obstante, observando desde el mirador se quedó José, un vecino de 70 años que acudía a rezar a la iglesia de Graça y que solía tomar el accidentado elevador de Glória «hasta que se llenó de turistas».

Pese a creer que el ascensor reabierto no tendrá problemas «porque era nuevo», ha decidido no probarlo hoy, argumentando que está hecho solo para los visitantes.

Los turistas, por su parte, también han dejado atrás el accidente de Glória y valoran el funcionamiento de este elevador.

Tristán Muñoz, un guía turístico chileno de 53 años que acudió temprano a comprobar si funcionaba correctamente para volver a incluirlo en sus itinerarios, dijo a EFE que le da el visto bueno.

«La imagen de la ciudad y del país quedó muy afectada por el accidente de Glória, pero se está recuperando justamente con sucesos como este», señaló.

De acuerdo a un informe preliminar publicado en octubre, el siniestro del funicular de Glória se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano, Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL).

Carris precisó en un comunicado que actualmente el ascensor de Graça «cumple todos los requisitos necesarios para poder operar con seguridad», de acuerdo con el Instituto de Movilidad y Transportes (IMT). EFE

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