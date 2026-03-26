Reabren la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York donde ocurrió accidente de avión

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Nueva York, 26 mar (EFE).- El aeropuerto LaGuardia de Nueva York donde el domingo ocurrió un accidente en el que murieron dos pilotos está operando a toda capacidad después de que la pista en la que un avión chocó contra un camión de bomberos reabriera este jueves.

La pista volvió a ser usada hoy a las 10.00 hora local (15.00 GMT), después de que los restos de la nave accidentada de la aerolínea Air Canada fueran retirados el miércoles y de que se finalizaran ciertas reparaciones necesarias a raíz del accidente, que además dejó 40 heridos.

Previo a la reapertura de la segunda de dos pistas que tiene LaGuardia, y tras completarse las reparaciones, fue inspeccionada para asegurar que cumple con las exigencias de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés).

«Desde la retirada del avión y el camión el miércoles por la noche, la pista y la infraestructura asociada han sido reparadas, inspeccionadas y se ha confirmado que cumplen con las regulaciones de la FAA para una operación segura», dijo el portavoz de la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, Seth Stein.

El avión, que perdió la parte delantera, justo donde estaba la cabina de los pilotos, fue llevado trasladado por Air Canada a un lugar seguro no revelado.

El incidente se produjo alrededor de las 23.37 hora local del domingo (4.37 GMT del lunes), cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un CRJ-900 procedente de Montreal con 76 personas a bordo, colisionó al aterrizar en la pista con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender una incidencia.

El cierre de una pista en este aeropuerto, uno de los de mayor tránsito de pasajeros en el país, contribuyó a la congestión de miles de personas debido a la ausencia de trabajadores de la Agencia de Seguridad en el Transporte.

Algunos vuelos han salido a tiempo y otros con retraso de hasta dos horas, tras reabrir la pista.

En el accidente del domingo, que es investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, murieron los pilotos canadienses Antoine Forest y MacKenzie Gunther, cuyos cadáveres serán enviados hoy a su país, de acuerdo a los medios. EFE

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