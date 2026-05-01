Real España, líder del Clausura hondureño tras vencer a Victoria, al que mandó al descenso

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Tegucigalpa, 30 abr (EFE).- Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, cerró como líder las dos vueltas regulares del torneo Clausura hondureño tras vencer 2-1 a Victoria, que desciende a la segunda división con 16 puntos.

Los dirigidos por Campos aprovecharon la derrota 2-1 de Motagua ante Universidad Pedagógica para quedarse con el primer lugar y encabezar el grupo A en la segunda fase, que arranca el domingo con Real España-Olimpia y Motagua-Génesis.

Con su triunfo, Real España cerró con 40 puntos, mientras que Victoria, cuyo entrenador es el argentino Hernán Medina, descendió a la segunda categoría al cerrar la jornada 22 con 16 unidades.

Motagua, dirigido por el español Javier López, ejerció mayor dominio y tuvo varias ocasione de anotar, pero Universidad Pedagógica fue más certero y al final se alzó con el triunfo. Los dirigidos por López cerraron la jornada 22 con 39 enteros, en tanto que los universitarios se despidieron en la novena casilla con 21.

Choloma, que con Victoria estaba en peligro de descender a la segunda división, venció 1-0 a Marathón, que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén.

Marathón entró a la segunda fase en el quinto puesto con 27 unidades, mientras que Choloma finalizó en el séptimo, con 23.

Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, vapuleó por 4-0 a Platense, y cerró en el tercer lugar con 38 puntos. Platense se quedó en la octava posición con 21.

Génesis, de la mano del portugués Fernando Mira, que pasó a la segunda fase situado en la sexta casilla con 23 unidades, empató 2-2 con Olancho, que dirige el colombiano John Jairo López.

Juticalpa finalizó su participación en la décima posición con 18 enteros.

Finalizada la jornada 22, Real España es cabeza del grupo A en la segunda fase y tendrá como rivales a Olimpia y Marathón, según se definió en un sorteo.

Real España, Olimpia, vigente campeón; Marathón y Motagua, son considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño.

Motagua, al frente del grupo B, tendrá como rivales a Génesis y Olancho. EFE

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