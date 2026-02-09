Rechazan la política sistemática de desnacionalización ejecutada por Ortega en Nicaragua

San José, 9 feb (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua expresó este lunes su «más enérgico rechazo a la política sistemática de desnacionalización ejecutada por el régimen» que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha despojado «arbitrariamente de la nacionalidad a 452 nicaragüenses».

En una declaración titulada «Desnacionalización y apatridia, una de las herencias de la dictadura» de Ortega y Murillo, esa ONG humanitaria recordó que un 9 de febrero de 2023, hace tres años, las autoridades desterraron hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua.

La cifra de apátridas se incrementó el 15 de febrero de ese año cuando también fueron desnacionalizados 94 nicaragüenses, al igual que el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez.

Luego, el 5 de septiembre de 2024, fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les privó de su nacionalidad, para totalizar 452.

Según ese Colectivo, esa práctica constituye una violación grave del derecho internacional, de los derechos humanos y un «atentado directo» contra los principios fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, instrumentos de los cuales Nicaragua es Estado parte y que la obligan a garantizar el derecho a una nacionalidad sin discriminación ni represalias.

Esa ONG sostuvo que en todos los casos las resoluciones judiciales se dictaron sin debido proceso, sin derecho a defensa y con base en leyes creadas posteriormente para justificar decisiones políticas, «lo que contraviene el principio de legalidad y la prohibición de sanciones retroactivas».

«A estas acciones se suma una forma de apatridia de facto que afecta a cientos de nicaragüenses a quienes se les niega la renovación de pasaportes, cédulas de identidad, certificados de nacimiento y el ingreso a nuestro propio país», advirtió.

Ese organismo anotó que esos casos son «solo comparables con dictaduras como las de Adolfo Hitler, en Alemania y de Augusto Pinochet, en Chile».

Piden el retorno seguro de nicaragüenses

«Frente a estos hechos demandamos el restablecimiento inmediato de la nacionalidad a todas las personas afectadas, la devolución de todos sus bienes confiscados, la derogación de las leyes utilizadas para justificar estas medidas arbitrarias», instó esa ONG.

Además, abogó por el retorno seguro de todos los desterrados y exiliados, y el cese de toda forma de persecución política en Nicaragua «donde todavía hoy hay más de 50 personas presas políticas, varias de ellas desparecidas para quienes exigimos libertad plena y total».

Ese organismo instó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la situación en Nicaragua y a reforzar los mecanismos de protección para las víctimas de apatridia y destierro.

Ese Colectivo destacó que España «ha sido un ejemplo de país comprometido al conceder la nacionalidad a cientos de nicaragüenses desnacionalizados, gesto que agradecemos porque demuestra su respeto a los derechos humanos, a la democracia y a los nicaragüenses», y exhortó a otras naciones a hacer lo mismo. EFE

