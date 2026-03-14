Reclaman el desbloqueo de unos 200 sitios de internet en Venezuela

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Al grito de «libertad de expresión para internet y televisión» activistas de derechos humanos reclamaron este viernes al gobierno interino de Venezuela el desbloqueo de unos 200 sitios web restringidos.

La exigencia se produce en medio de un proceso de amnistía para excarcelaciones de presos políticos anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La protesta enmarcada en el Día mundial contra la censura de Internet, se realizó frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), ente rector de las telecomunicaciones en el país y responsable de los bloqueos.

«En Venezuela hay más de 200 dominios de internet bloqueados de los principales proveedores de internet de Venezuela», dijo a la AFP Andres Azpurua, de la ONG Venezuela Sin Filtro, una de las páginas bloqueadas.

«Eso cubre más de 60 sitios web de noticias y prácticamente todo el ecosistema de medios venezolanos y medios internacionales», agregó Azpurua en alusión a los bloqueos que incluyen el sitio web de esta oenegé dedicada a documentar la censura.

La censura en Venezuela «es una política de Estado», denunció Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea.

Murillo afirmó que con la protesta aspiran el levantamiento de las restricciones y el retorno de la señal de emisoras radiales privadas con miras a lograr un «tejido comunicacional abierto» que rompa con décadas de censura.

«Estamos exigiendo que se levanten estos bloqueos y diciéndoles muy claramente que para que haya una Venezuela libre, necesitamos un internet libre», afirmó Luis Serrano, de la ONG Redes Ayuda, dedicada a defender el derecho a la libre expresión.

Delvalle Canelón, portavoz del colegio de periodistas de Venezuela, dijo que más de 400 medios de comunicación se han cerrado en Venezuela durante casi tres décadas de chavismo.

Azpurua dijo, además, que «no ha habido cambios en la censura de internet» tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. «Si queremos que haya democracia en Venezuela tiene que desbloquearse internet», subrayó.

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