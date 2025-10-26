Recogen más de 25 toneladas de desechos en playas y ríos de Ecuador

Quito, 26 oct (EFE).- Miles de voluntarios de todas las edades recorrieron 254,3 kilómetros y recogieron 25,4 toneladas de residuos en playas y diversos cuerpos hídricos de Ecuador, informó este domingo el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Anotó que los residuos se recogieron en el marco del décimo quinto año consecutivo de la campaña nacional ‘Limpiemos juntos, salvemos vidas’, que, en esta ocasión, reunió a 6.400 voluntarios en más de 100 puntos del país.

La iniciativa buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar los espacios naturales, promoviendo hábitos de consumo responsable.

Durante la jornada desarrollada en las cuatro regiones del país, los voluntarios recogieron, principalmente, plástico, seguido de redes de pesca abandonadas en las playas, vidrios, cartón, ropa, colillas de cigarrillos y restos de comida.

Durante el evento central realizado en Crucita, provincia de Manabí, la viceministra del Ambiente y Marino Costero, Daniela Limongi, señaló que la «causa va más allá» de limpiar las playas.

«Buscamos despertar conciencia, inspirar responsabilidad y fortalecer nuestro compromiso con la biodiversidad marina y costera que nos da vida», dijo.

También reafirmó que esta campaña es más que una jornada de limpieza: «Es una cultura de cuidado y responsabilidad compartida”.

Por su parte, Mirian Zambrano, voluntaria participante, destacó: que mantener limpias las playas, ríos, lagos y lagunas no solo embellece el paisaje y fortalece el turismo, sino que también garantiza la salud de miles de especies y el bienestar de las familias.

La jornada contó con la participación de instituciones públicas y privadas, fundaciones, centros educativos, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, así como voluntarios y activistas por la causa ambiental.

Además, buzos de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, realizaron limpieza submarina desde el muelle de Crucita.

En el evento central hubo ocho stands de exhibición y emprendimiento, con productores locales y entidades públicas, donde se presentaron iniciativas de artesanía, café, productos naturales y se compartió información de instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgos, áreas protegidas, y de las universidades Técnica y Laica Eloy Alfaro, de Manabí.

En 2024, según el Proyecto Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular Inclusiva (GRECI) de MAE, el país generó más de 5,3 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales 61,4 % fueron orgánicos y 38,6 % inorgánicos.

Aproximadamente 12,86 % de los residuos inorgánicos son altamente reciclables, incluyendo papel, cartón, tetra pack, plástico PET, metales y vidrio, recuperados principalmente por recicladores de base. EFE

