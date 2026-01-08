Refuerzan seguridad en el Parlamento de Honduras tras explosión que hirió a una diputada

Tegucigalpa, 8 ene (EFE).- La Policía Nacional Civil y el Ejército de Honduras reforzaron este jueves la seguridad exterior e interior del Parlamento después de que el lanzamiento de un artefacto explosivo causra lesiones en la cabeza y la espalda a la diputada Gladis Aurora López, del Partido Nacional, formación opositora que venció en las recientes elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los efectivos policiales y militares se apostaron en el exterior del Parlamento, donde un reducido grupo de personas, al parecer activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), coreaban la consigna «voto por voto».

La diputada López, quien resultó con lesiones visibles, sangrando en la espalda y en la cabeza, está fuera de peligro, según fuentes cercanas a ella que la trasladaron a un centro médico privado de la capital hondureña.

Los manifestantes acudieron a un llamado que hizo el presidente del Parlamento, Luis Redondo, al «pueblo hondureño», para «ser testigo directo en un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas» en las elecciones del 30 de noviembre, al pedir que se revisen casi 20.000 juntas receptoras de votos, después de definir los resultados de los comicios de «golpe de Estado electoral».

«No se trata de ideologías ni de partidos, se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y de garantizar que cada voto sea contado», indicó Redondo en un mensaje en la red social X.

Ante el llamamiento que hizo Redondo, los jefes de bancada de los principales partidos de la oposición, Nacional y Liberal, le pidieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que reforzaran la seguridad del Parlamento.

Las bancadas de oposición en el Parlamento acusaron del incidente violento de hoy a Redondo y el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Hasta antes del incidente, la Policía Nacional tenía 150 elementos brindando seguridad en el Parlamento, según indicó a periodistas uno de sus oficiales.

Añadió que se ha iniciado una investigación con tres equipos y que lo ocurrido «no se previó».

López y otros diputados estaban frente a un ascensor en la parte posterior del Parlamento, acompañando al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

«¿Por qué no entran (en el Parlamento)?», preguntaron periodistas a López y a una compañera. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un «cerraron», el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó en la espalda, según las imágenes difundidas de lo sucedido.

Redondo, quien es militante de Libre y no fue reelegido como diputado ante el Parlamento en las elecciones generales del 30 de noviembre, no reconoce los resultados de las elecciones que, el 30 de diciembre, terminó de brindar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Antes, el 24 de diciembre, el CNE dio a conocer los resultados de la fórmula presidencial, declarando presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura, según el CNE, ganó con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54 %; mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, quedó en el tercer puesto con el 19,19 %. EFE

