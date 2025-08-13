Regocijo en Guatemala por dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior

2 minutos

Luque (Paraguay), 13 ago (EFE).- Guatemala amaneció este miércoles de plácemes con las medallas de oro de Christian García, en tiro con arco, y Roberto Bonilla, en natación, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

García venció en la final al colombiano Andrés Hernández en la modalidad del arco recurvo individual masculino por un puntaje de 6-4, mientras que Bonilla se impuso en la categoría de los 200 metros pecho masculino, relegando al brasileño Guilherme Camossato a la plata y al chileno Mariano Lazzerini al bronce.

En declaraciones recogidas por el periódico La Prensa Libre, García manifestó estar «muy feliz». «Me cuesta expresarlo, pero fue muy, muy difícil, cuando tiré la última flecha lo sentí tan complicado, pero funcionó: Guate, ¡somos de oro!».

Por su parte, Bonilla, en las serie definitiva de clasificación a la final de los 200 metros pecho, estableció un récord panamericano junior al cronometrar 2:14.74, pero lo volvió a romper en la final con un 2:12.60.

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) tuvo sendos mensajes de agradecimiento para ambos deportistas en su cuenta de X.

«¡ESCRIBIÓ SU HISTORIA! Con temple, precisión y un corazón que no conoce límites, Christian García se coronó campeón en la prueba de arco recurvo en ASU2025», reseñó en el caso del tirador.

«La excelencia a plenitud… Felicitamos a Roberto Bonilla, nadador guatemalteco quien hoy rompió el récord panamericano junior, en la eliminatoria de 200 pecho de natación. Bonilla detuvo el cronómetro en 2:14.74 minutos; el récord anterior era de 2:14.85 desde 2021», fueron las palabras dirigidas al nadador.EFE

laa/jag

(foto)