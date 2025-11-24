Regresa a México el buque escuela que chocó contra el puente de Brooklyn

afp_tickers

2 minutos

El buque escuela mexicano que chocó en mayo pasado contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, regresó este domingo a México para un evento oficial en el puerto de Veracruz (este).

El navío se accidentó el 17 de mayo pasado cuando sus mástiles, de 48,2 metros de altura, impactaron contra el puente, lo que dejó dos marinos muertos y una veintena de heridos.

El barco, que funciona para instruir a cadetes de la Armada de México en la navegación tradicional, estaba en Nueva York en ese momento como parte de una travesía que incluía 22 puertos de 15 países.

Tanto la Marina mexicana como la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos iniciaron investigaciones tras el accidente.

El secretario de Marina mexicano, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo este domingo que el navío zarpó el 4 de octubre pasado de Nueva York.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó a los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Jair Maldonado, de 20 y 23 años, quienes murieron en el accidente.

«Su memoria, su entrega, la llevamos siempre en el corazón y la lleva el pueblo de México y nuestro país», dijo la mandataria a bordo del barco.

En el momento del accidente, algunos de los miembros de la tripulación se encontraban sobre las jarcias de las velas del navío, como se observó en los muchos videos compartidos en redes sociales por testigos que caminaban cerca de la orilla del East River.

El busque escuela Cuauhtémoc reapareció en el puerto con motivo de la celebración de la «Consolidación de la independencia de México en el mar», es decir, cuando tropas mexicanas rindieron al último bastión español en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, en 1825.

str-yug/atm