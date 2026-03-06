Reikiavik propone para el 29 de agosto referendo sobre negociaciones para ingreso en UE

Copenhague, 6 mar (EFE).- El Gobierno islandés propone celebrar un referendo sobre la posible reapertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) el próximo 29 de agosto, anunció este viernes la ministra de Exteriores, Katrin Gunnarsdottir, según informó la radiotelevisión pública RÚV.

La propuesta de reanudar las conversaciones ha sido enviada al Parlamento islandés, donde el actual Gobierno encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir controla 36 de los 63 escaños.

Islandia solicitó unirse a la UE en julio de 2009 y comenzó oficialmente las negociaciones de adhesión al año siguiente, pero solicitó congelarlas en 2013 y, dos años después, anunció que no serían reanudadas. EFE

