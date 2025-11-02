Reino Unido descarta motivos «terroristas» en el ataque con arma blanca que dejó 10 heridos en un tren

La policía británica descartó el domingo cualquier motivación «terrorista» detrás del ataque con arma blanca que dejó al menos diez heridos en un tren en el este de Inglaterra, y por el que detuvo a dos sospechosos británicos.

«En este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista», declaró el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes, en una rueda de prensa.

El funcionario precisó que las dos personas detenidas por «sospecha de intento de asesinato» son «un hombre negro de 32 años, de nacionalidad británica, y un hombre de 35 años, de nacionalidad británica y origen caribeño».

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18H25 de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King’s Cross.

La policía acudió al lugar tras recibir una alerta alrededor de las 19H40 y el tren se detuvo en Huntingdon, una localidad de la región de Cambridge.

Diez personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas en estado muy grave, informó la policía de transportes.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el «espantoso» incidente de «profundamente preocupante».

«Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta», agregó en X.

El rey Carlos III también se mostró «absolutamente horrorizado y conmocionado» por el ataque. «Compartimos profundamente el dolor de todos los afectados y sus familiares», declaró en un comunicado publicado en redes sociales.

– Importantes perturbaciones –

«Las primeras conclusiones indican que se trata de un ataque aislado», afirmó la mañana del domingo en Sky News el ministro de Defensa, John Healy.

El tren en el que se produjeron las agresiones seguía inmovilizado el domingo y agentes de la policía científica trabajaban en el lugar.

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró también «profundamente conmocionado» por la tragedia.

La compañía pidió a los usuarios que no viajen el domingo en sus líneas debido a las perturbaciones que siguen en curso.

Testigos interrogados por el diario The Times indicaron haber visto a un hombre armado con un gran cuchillo y a pasajeros escondiéndose en los baños del tren para protegerse. Un testigo dijo haber visto «sangre por todas partes».

Un testigo citado por varios medios indicó que observó a un hombre corriendo por el vagón con el brazo ensangrentado gritando «¡Tienen un cuchillo!».

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una «crisis nacional».

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

Cerca de 60.000 cuchillos fueron «incautados o entregados» en Inglaterra y Gales en una década, informó el miércoles el Ministerio del Interior.

Llevar un cuchillo en público puede acarrear hasta cuatro años de cárcel. Según el gobierno, los asesinatos con armas blancas se han reducido en un 18% en el último año.

