Reino Unido dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre se lanzó desde Líbano

Londres, 7 mar (EFE).- El jefe del Estado mayor de la Defensa del Reino Unido, el mariscal del aire Richard Knighton, dijo este sábado que el dron tipo Shahed que el pasado lunes alcanzó una base británica en Chipre fue lanzado desde el Líbano por «un grupo afín al régimen iraní».

Knighton reveló estos datos en declaraciones a medios británicos, cuando rechazó «absolutamente» que el Gobierno de Londres respondiera con lentitud al ataque contra la base de Akrotiri, que apenas sufrió daños materiales.

El miércoles, el ministerio de Defensa informó por primera vez de que el dron no había sido lanzado desde Irán, como inicialmente algunos políticos y medios asumieron, aunque en ese momento no especificó la procedencia.

El jefe del Estado mayor confirmó hoy que el destructor británico HMS Dragon zarpará en los próximos días hacia la isla mediterránea, donde el Reino Unido tiene dos bases militares -Akrotiri y Dhekelia-, junto con dos helicópteros Wildcat antidrones que también están en camino.

Además, ya hay en la zona varios cazas Typhoon, aviones F-35 y más de 400 personas para proteger el espacio aéreo, indicó.

Por otra parte, el viernes llegó a la base RAF Fairford en el suroeste de Inglaterra el bombardero estadounidense Rockwell B-1 Lancer, que, según Knighton, «participará en sus primeras misiones en los próximos días».

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en los ataques contra Irán iniciados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel, el Gobierno británico autorizó el 1 de marzo el uso de las bases de Fairford en Inglaterra y Diego García en el océano Índico para operaciones con fines defensivos. EFE

