Reino Unido publica una antología pionera de jóvenes poetas latinoamericanos LGTBQ

Una antología de poemas de 29 jóvenes escritores latinoamericanos del colectivo LGTBQ acaba de ser publicada en Reino Unido, en un trabajo pionero reflejado en el libro «Hemisferio Cuir», concebido por el literato argentino Leo Boix, radicado en Londres.

«Hemisferio Cuir surgió de una imperiosa necesidad por hacer conocer en el mundo anglosajón a poetas jóvenes LGTBQ de América Latina, especialmente ante la creciente avanzada de gobiernos de ultraderecha y populistas en muchos países del mundo que buscan demoler derechos conseguidos con mucho esfuerzo por el colectivo», explica su autor, Leo Boix, a AFP.

Boix propuso el proyecto de un libro específico, dedicado exclusivamente a jóvenes poetas latinoamericanos del colectivo LGTBQ, a la editorial inglesa ‘Fourteen Poems’, anticipándose en la idea a los países de habla hispana.

«Hasta ahora, solo habíamos trabajado con autores en inglés, pero cuando Leo Boix me propuso este proyecto no pude decir que no. Soy un gran admirador del trabajo de Leo y la idea de jóvenes poetas latinoamericanos ‘queer’ me resultaba muy interesante», explica a AFP el responsable de la editorial ‘Fourteen Poems’, Ben Townley-Canning.

– Poetas de 18 países latinoamericanos –

El libro, concluido a finales de 2024 por el escritor argentino residente en Londres desde 1997, incluye poemas de autores de 18 países latinoamericanos, en su versión en castellano y su traducción al inglés, realizada por Boix.

«Se venderá en Reino Unido y en muchos países donde Fourteen Poems tiene distribución, como Francia, España, Holanda, Alemania, Rumania, Suecia, Italia, Estados Unidos, y Australia», explica Boix.

El sueño de su autor es que este libro editado en Reino Unido pueda llegar a los países latinoamericanos.

«Tenemos intención de que se consiga en México, al tener la editorial contactos en Estados Unidos. Sería un sueño poder distribuirlos en América Latina», explica.

«Hemisferio Cuir, An Anthology of Young Queer Latin American Poetry» (Una antología de poesía joven queer latinoamericana), incluye a 15 poetas sudamericanos y 14 centroamericanos.

Entre los sudamericanos, se encuentran los argentinos Washington Atencio, Paula Galíndez, Silvina Giaganti y Pablo Romero, el boliviano César Antezana/Flavia Lima, los chilenos Gabriela Contreras y Pablo Jofré, las colombianas Flor Bárcenas Feria y Ana López Hurtado, las ecuatorianas Tibiezas Dager y Victoria Vaccaro, el paraguayo Edu Barreto, la peruana Fiorella Terrazas, la uruguaya Ivix Pereira y la venezolana Enza García Arreaza.

Como autores centroamericanos están los costarricenses Ronald Campos López y David Ulloa, el cubano Rey Oliva, el dominicano Ju Puello, el salvadoreño Alberto López Serrano, el guatemalteco Manuel Gabriel Tzoc Bucup, los hondureños Yasón Serra y V. Andino Díaz, los mexicanos Ingrid Bringas, César Cañedo y Daniel Nizcub, la nicaragüense Magaly Castillo y los puertorriqueños Myr Olivares y Alejandra Rosa Morales.

– Presentación del libro en Londres –

«El proyecto, que se convierte en la primera antología de poesía joven ‘queer’ de Latinoamérica en edición bilingüe, fue posible gracias a ‘Fourteen Poems'», explica Leo Boix.

El autor argentino, de 49 años, autor de cuatro libros, escribe una columna mensual en el periódico inglés The Morning Star sobre autores latinoamericanos y ha sido finalista en dos ocasiones del Concurso Nacional de la Sociedad de Poesía del Reino Unido.

«La antología se publica en Inglaterra porque la editorial está en este país, por mi propia historia como poeta gay residente en Londres y porque trabajo en la promoción de escritores latinoamericanos», afirma Boix.

El libro, que llegará a las librerias británicas el 9 de marzo, fue presentado el jueves en Londres, con la presencia de Leo Boix y uno de los autores de la antología, Tibiezas Dager, de Ecuador.

«Hemisferio Cuir es un descubrimiento de la pujante poesía de un colectivo de poetas que sigue luchando por un espacio y derechos cada vez más en peligro, y que merece ser escuchado en inglés también, en la búsqueda de una mayor proyección internacional», concluye Boix.

