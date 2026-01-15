Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales condena acciones de EEUU en Venezuela

Ginebra, 15 ene (EFE).- El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, condenó las recientes operaciones de Estados Unidos en suelo venezolano y junto a sus costas, señalando constituyen un «uso excesivo e ilegal de la fuerza letal» que viola el derecho internacional.

«Ya sea en el mar, en el extranjero o dentro del país, el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, y solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida», indicó en un comunicado.

Tidball-Binz expresó su preocupación por las decenas de muertes causadas por la operación militar a gran escala de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro, y recordó que según expertos de Naciones Unidas constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

«También puede constituir el crimen internacional de agresión, atribuible a los dirigentes políticos y militares individuales implicados», advirtió el experto.

Tidball-Binz también expresó su grave preocupación por el tiroteo mortal de una mujer en Mineápolis (Estados Unidos) el 7 de enero durante una operación en la que participaron agentes federales de inmigración.

«Toda muerte en la que intervengan fuerzas del orden debe ser objeto de una investigación rápida, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, y los responsables deben rendir cuentas», señaló el relator. EFE

