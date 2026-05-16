Relatora de la ONU pide «juicio justo» para activista de DDHH detenida en El Salvador

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San Salvador, 15 may (EFE).- La relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, instó este viernes a El Salvador a garantizar la libertad y un «juicio justo» para la abogada anticorrupción y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida hace casi un año.

«Lo que le ocurre a Ruth López no es un caso aislado. Es un patrón: criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder. Insto al Gobierno a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las personas defensoras», publicó Romero en su cuenta de X.

Recordó que López, quien se desempeñaba como jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 y que está por cumplir una año «sin juicio».

«Fue detenida en su casa a las 11 de la noche, sin orden judicial, y se mantuvo desaparecida bajo custodia estatal durante 32 horas. Los cargos cambiaron sin pruebas nuevas. El proceso fue declarado de reserva total, bloqueando el acceso público y de prensa», apuntó la experta.

Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó «medidas cautelares que El Salvador sigue sin implementar», también agregó que su única aparición pública tras su detención, cuando era llevada a los tribunales esposada y con custodia policial, «pidió un juicio público».

La Fiscalía General de la República acusó inicialmente de peculado a López, pero al presentar la acusación formal cambió la imputación a enriquecimiento ilícito y el caso está bajo reserva total.

La acusación formal fue presentada el 2 de junio, más de 15 días después de su detención, con hermetismo y en un acto en el que los periodistas fueron desalojados de la sede judicial, de acuerdo con reportes de medios locales.

En junio pasado, la abogada enfrentó la audiencia inicial del proceso y un juzgado de Paz dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción con un período de seis meses.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la CIDH sobre El Salvador.

De acuerdo con Noah Bullock, director de la reconocida organización Cristosal, López lideró procesos de investigación de «más de 15 casos de corrupción del actual Gobierno y ha presentado denuncias a la Fiscalía de casos sólidos de gran corrupción y estas denuncias han sido ignoradas».

En diciembre de 2024 fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social. EFE

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