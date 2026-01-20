Relatora pide a Guatemala garantizar la independencia judicial en un año de nombramientos

Ginebra, 20 ene (EFE).- Guatemala debe «dar un paso decisivo» para eliminar «de una vez por todas» la instrumentalización de su sistema judicial en un año donde habrá importantes nombramientos en sus altas instancias, advirtió este martes la relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

En un comunicado, la experta de Naciones Unidas recordó que en la primera mitad de 2026 se elegirán jueces para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el fiscal general que liderará el Ministerio Público de Guatemala.

«La designación de personas de probada integridad que cumplan los requisitos para estas magistraturas esenciales sería un paso clave para poner fin a un patrón abusivo de criminalización» que ella misma pudo comprobar durante su visita al país centroamericano en mayo de 2025, indicó en el comunicado.

«Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas en las que personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave», advirtió la experta.

Por esa razón, todos aquellos contra los que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos no deben ser preseleccionados ni nombrados «hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias», aseguró. EFE

