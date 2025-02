Reliance y Disney lanzan plataforma de streaming para 500 millones de usuarios en la India

3 minutos

Nueva Delhi, 14 feb (EFE).- La mayor empresa del sector del entretenimiento de la India, JioStar -participada por Reliance Industries, Viacom18 y Disney India-, anunció este viernes la fusión de sus dos principales plataformas, JioCinema y Disney+ Hotstar, bajo una sola marca, JioHotstar, que contará con 500 millones de usuarios, según estima la compañía.

JioHotstar, que ofrecerá programación de entretenimiento india y estadounidense, también será la emisora de los partidos de la Indian Premier League (IPL), el campeonato de críquet más prestigioso y visto en la India, donde este deporte es el más popular y cuenta con millones de seguidores.

Además, en cuanto a la emisión de deportes, JioHotstar también retransmitirá la liga de fútbol inglesa, Premier League, y el torneo de tenis de Wimbledon.

Según detalló JioStar en un comunicado difundido este viernes a los medios de la India, JioHotstar integrará recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) y ofrecerá contenidos en más de 19 idiomas, una decena de ellos indios.

El precio inicial de la suscripción más básica a JioHotstar será de 149 rupias (1,72 dólares) trimestrales, incluyendo anuncios.

La suscripción prémium sin publicidad costará 499 rupias (5,74 dólares) por tres meses.

Este precio incluirá la suscripción a los paquetes de deportes, poniendo fin, en el caso de la IPL de críquet a la emisión gratuita.

Los usuarios de las antiguas JioCinema y Disney+ Hotstar podrán acceder inicialmente de forma gratuita al contenido de JioHotstar.

El mercado del entretenimiento en vídeo o ‘streaming’ de la India cuenta con tres actores principales, JioStar, la empresa conjunta entre Reliance y Disney -presidida por la empresaria Nita Ambani, una de las mujeres más ricas de la India, y esposa del magnate Mukesh Ambani-; y las estadounidenses Netflix y Amazon Prime Video.

Con más de 1.400 millones de habitantes, la populosa India es uno de los mercados en los que tienen puestos los ojos las plataformas de entretenimiento y de emisión de deportes.

JioStar, formada en noviembre del año pasado tras la fusión estimada en 8.500 millones de dólares de Reliance Industries, Viacom 18 y la parte india de The Walt Disney Company, controla, según el diario The Times of India, el 85 % del mercado de transmisión en este país asiático.

JioCinema y, sobre todo, Disney+ Hotstar han diversificado en los últimos meses el contenido que ofrecen. El pasado 26 de enero, la segunda plataforma retransmitió en directo desde el estadio Narendra Modi de Ahmedabad, en el oeste de la India, uno de los multitudinarios conciertos que ofreció la banda británica Coldplay en esta ciudad. EFE

