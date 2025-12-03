The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Religiosos de 20 países piden fin de la criminalización de ambientalistas en El Salvador

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San Salvador, 3 dic (EFE).- Religiosos de una veintena de países, entre estos Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Cuba e Italia, han pedido este miércoles al Estado de El Salvador «poner fin» a la «criminalización» y a la «persecución» contra líderes comunitarios, ambientalistas y defensores de derechos humanos, y han expresado su solidaridad con los activistas detenidos en el país centroamericano.

«Hacemos nuestro el llamado de los líderes religiosos salvadoreños para que se ponga fin a la persecución y criminalización de quienes defienden el derecho al agua potable, un llamamiento respaldado por decenas de miles de personas en El Salvador y en el mundo, incluida la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor», han señalado en una carta enviada a organizaciones no gubernamentales salvadoreñas y compartida a EFE.

Los religiosos han instado al Gobierno de El Salvador a que «no amenace, estigmatice ni persiga a las personas y organizaciones que cumplen con su deber de proteger el agua, la tierra y a las comunidades» y han solicitado que se retiren «inmediatamente» los cargos contra defensores y abogados de derechos humanos, entre ellos el joven ambientalista Alejandro Henríquez y la activista Ruth López.

«Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen a todas las familias agua limpia ahora y para las generaciones venideras», han manifestado.

Además se han solidarizado con «los líderes cívicos y religiosos que están siendo perseguidos y encarcelados por denunciar las injusticias, incluida la devastación que la minería de metales causaría a sus comunidades».

Han recordado que «la minería agravaría la ya de por sí grave contaminación del agua en El Salvador, contaminando aún más el río Lempa que abastece de agua a más del 60 % de la población».

«El acceso al agua es un derecho humano fundamental y el agua potable no es una mercancía, sino una herencia compartida que Dios ha confiado a todas las personas. Poner fin a la prohibición de la minería está alimentando atroces violaciones de derechos humanos en contra de quienes se organizan para proteger su agua y su tierra de la destrucción», agregan.

La cuenca trinacional del Río Lempa posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados, de los cuales 10.082 corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó, por petición del presidente Nayib Bukele, una nueva ley que permita dicha explotación. EFE

sa/rao/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR