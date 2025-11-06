Reloj del Legislativo de Bolivia deja de marcar al revés y vuelve al sentido convencional

2 minutos

La Paz, 6 nov (EFE).- El reloj de la fachada del antiguo Palacio Legislativo de Bolivia retornó este jueves a la numeración y sentido convencionales después de más de once años de marcar al revés y tener las manecillas girando hacia la izquierda, lo que fue en su momento un símbolo del cambio político impulsado por el saliente Movimiento al Socialismo (MAS).

El cambio se hizo durante la tarde, en medio de los trabajos de refacción del edificio, situado en la plaza Murillo de La Paz, con miras a la investidura del presidente electo, el centrista Rodrigo Paz, prevista para este sábado.

Hace dos días, el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Paz, anunció a los medios que se cambiaría el sentido del citado reloj y expresó que «ese símbolo de que íbamos para atrás se acabó».

«Desde el 8 de noviembre e inclusive antes vamos a dar señales claras de que nosotros vamos a avanzar y no retroceder», sostuvo Rojas.

En 2014, por iniciativa del entonces canciller de Bolivia y actual vicepresidente saliente, David Choquehuanca, el reloj del Legislativo cambió su configuración, con las 12 situadas en el norte, las 6 en el sur, pero el conteo y el giro de las manecillas de izquierda a derecha.

En su momento, Choquehuanca explicó que con esta iniciativa, bautizada como «relojes del Sur», se buscó concienciar a los ciudadanos de que Bolivia es una nación del sur y no del norte, por lo que la forma de registrar el tiempo en los relojes debe ser diferente, como ocurre con el solsticio y el equinoccio en ambos hemisferios.

También en 2014, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) regaló a casi todas las delegaciones que participaron en una Cumbre de los países del G77 y China realizada en Bolivia un reloj de mesa con estas características, en forma de mapa boliviano y que incluía el territorio costero que el país perdió en una guerra contra Chile en 1879.

La plaza Murillo es uno de los principales espacios turísticos de La Paz y el centro del poder político, pues acoge las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

La investidura de Paz marcará la finalización del gobierno del izquierdista MAS después de casi 20 años, con las Administraciones de Morales y Luis Arce (2020-2025).

El martes, en la primera sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, los nuevos parlamentarios decidieron restituir el crucifijo y la Biblia, símbolos retirados del Legislativo desde la promulgación de la nueva Constitución en 2009, con miras a la apertura de «un nuevo tiempo». EFE

gb/eb/nvm

(foto) (video)