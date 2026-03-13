Renuncia la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia

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La ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, renunció a su puesto en medio de la crisis entre su partido y el ejecutivo, declaró este viernes la funcionaria a la AFP.

Su dimisión ocurre luego de que el partido socialdemócrata groenlandés, Siumut, al que ella pertenece, anunció que abandona la coalición gubernamental al frente de Groenlandia, como anunció este viernes el primer ministro de este territorio autónomo danés.

«Siumut ya no desea formar parte de la coalición», escribió Jens Frederik Nielsen en Facebook.

«Como mi partido abandona la coalición, debo también renunciar a mis funciones», dijo Motzfeldt en una entrevista a la AFP.

«En esta situación, no estoy de acuerdo con mi propio partido», agregó.

Ministra de Relaciones exteriores y de Educación, Motzfeldt estaba, con su homólogo danés, en medio de discusiones con Washington, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con anexar la isla ártica.

Motzfeldt dijo esperar que las tensiones no serán utilizadas por el gobierno estadounidense, en momentos en que la diplomacia groenlandesa y trata de evitar atraer el interés de Estados Unidos por la isla.

«La coalición con los otros partidos sigue en pie, y el trabajo que realicé será retomado por alguien», señaló la ministra renunciante.

El primer ministro groenlandés, Jens‑Frederik Nielsen, asumirá temporalmente la cartera de Motzfeldt, anunció él mismo a los medios groenlandeses.

Tras las elecciones locales del 11 de marzo de 2025, en las que su partido obtuvo el mayor número de votos, Nielsen había formado un gobierno de coalición con todos los partidos representados en el Inatsisartut -el parlamento groenlandés- excepto Naleraq, el más favorable a una independencia rápida respecto a Copenhague.

Siumut, que cuenta con cuatro escaños de los 31 del Inatsisartut, amenazaba con abandonar la coalición desde hace varios días.

El partido considera que dos ministras candidatas a las elecciones legislativas danesas deberían haberse apartado de sus funciones gubernamentales durante la campaña.

Groenlandia tiene dos escaños en el parlamento danés, cuyas elecciones se celebran el 24 de marzo.

«Quiero ser honesto y decir que estoy decepcionado», reaccionó Nielsen.

«Las declaraciones y señales procedentes de Estados Unidos demuestran claramente que nos encontramos en el centro de una situación geopolítica grave. Precisamente por eso era importante para mí reunir la coalición más amplia posible», escribió.

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