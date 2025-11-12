República Dominicana anuncia plantilla para enfrentar a Puerto Rico en el ‘Showdown 2025’

2 minutos

Santo Domingo, 12 nov (EFE).- La Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (Fenapepro) anunció este miércoles los nombres de los jugadores que conformarán el equipo nacional que se enfrentará al de Puerto Rico en el ‘Showdown: RD vs PR’, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

La selección dominicana «reunirá una combinación de figuras con experiencia en Grandes Ligas, jóvenes promesas y veteranos de ligas internacionales, conformando una escuadra de gran profundidad y poder competitivo que estará dirigida por Carlos Gómez», destacó Fenapepro en un comunicado.

El roster oficial del equipo dominicano contará con los infielders Aderling Rodríguez, Robinson Canó, Gustavo Núñez, Rodolfo Castro, Cristian Adames y Ángel Genao.

En tanto, los jardineros seleccionados son Gilberto Celestino, Sócrates Brito, Emmanuel Rodríguez, Junior Lake y Emilio Bonifacio.

El staff de lanzadores incluye a César Valdez, Roldy Muñoz, Raúl Brito, Huascar Ynoa, Michael Féliz, Joely Rodríguez, Anderson Pilar, Esmil Rogers, Ulises Joaquín, Jeffrey Yan, Richard Rodríguez y Jean Carlos Mejía. Los receptores serán Francisco Mejía, Webster Rivas y Francisco Peña.

El cuerpo técnico estará conformado por Héctor Borg, Alexis Candelario y Ray Willy Gómez, asistido por Willy Otáñez.

En las bases estarán Anderson Hernández (tercera) y Teuris Olivares (primera).

La plantilla la completan Pedro López (coach de infield) y Wilton Chávez (coach de bullpen), junto al exlanzador de Grandes Ligas Bartolo Colón como coach invitado.

Fenapepro dedicará el encuentro al dominicano Robinson Canó, quien disputará su último partido profesional en suelo estadounidense, mientras que Puerto Rico rendirá homenaje al exjugador de los Mets Carlos Delgado, quien será el dirigente honorario del conjunto puertorriqueño. EFE

