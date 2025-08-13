República Dominicana da seguimiento a la tormenta Erín, que podría convertirse en huracán

1 minuto

Santo Domingo, 13 ago (EFE).- La República Dominicana está monitoreando la trayectoria de la tormenta tropical Erín, ubicada a unos 2.225 kilómetros al este de las Antillas Menores y que tiene probabilidad de convertirse en huracán en las próximas 48 horas, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Erin se desplaza al oeste a unos 35 kilómetros por hora y se espera que mantenga este movimiento, con un descenso gradual en su velocidad de traslación, durante los próximos días.

De acuerdo con el Indomet, la tormenta tropical posee vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual durante los días siguientes.

«Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin», señaló el organismo, que precisó que es importante que la población esté atenta a las actualizaciones de las autoridades sobre la evolución de la tormenta tropical.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), Erin podría convertirse el jueves en huracán, el primero de la temporada del Atlántico.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado para la actual temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, hasta 10 huracanes y 19 tormentas con nombre, por encima del promedio histórico ante el calentamiento de los océanos. EFE

