República Dominicana deporta a un panameño buscado en su país por narcotráfico
Santo Domingo, 20 ago (EFE).- Un panameño buscado en su país por estar supuestamente vinculado a una red dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales fue arrestado y deportado a Panamá desde República Dominicana, informó este miércoles la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El hombre fue identificado como Eduardo Lionel Martínez Collins, alias Ameba, de 43 años, quien, de acuerdo con las autoridades dominicanas, se encontraba entre los fugitivos más buscados de su país.
Martínez Collins, detenido en el este de Santo Domingo, tiene una alerta roja por parte de la Policía Internacional (Interpol) por los cargos de delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.
El hombre también tiene una orden de captura internacional de la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá por homicidio y feminicidio.
Tras su detención, fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG), en Santo Domingo, donde fue entregado a oficiales panameños que lo trasladaron a su país.EFE
mf/gf/nvm