República Dominicana mantiene su invicto tras derrotar al campeón Argentina

Redacción Deportes, 24 ago (EFE).- La selección de República Dominicana mantuvo su invicto al vencer este domingo por un punto a la de Argentina, campeón vigente, mientras que el subcampeón Brasil también sigue invicto tras ganar a Bahamas.

Este domingo se cumplió la tercera jornada del AmeriCup 2025 que se disputa en Managua hasta el 31 de agosto.

Argentina 83-84 República Dominicana (Grupo C)

En un partido que tras sonar el silbato final devino en un confuso rifirrafe entre jugadores de ambos equipos, la selección de República Dominicana, dirigida por el argentino Nestor García, se impuso en la prórroga apoyada en la labor de David Jones con 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

También ayudó a la causa Andrés Feliz (Real Madrid), que fue declarado el jugador del partido por su registro de 14 puntos y 11 asistencias, siendo así el más eficiente, pero el jugador le acreditó el triunfo a «todo el equipo».

Otro dominicano que destacó fue Ángel Nuñez, que cuando restaba 4 minutos y 45 segundos le dio la primera ventaja a su equipo con un triple, siendo él también que desde la línea de tiros libres empatara el juego a 75, para que poco después lo liquidara a falta de 17 segundos David Jones-García con un doble.

Los caribeños salieron adelante de dos intentos de triple de Argentina, que había dominado el marcador durante 35 minutos.

«Argentina fue mucho mejor en el inicio pero nosotros logramos ajustar en defensa y frenar su ritmo porque estaban anotando muy fácil. Sobre el final logramos empatar e irnos arriba en un juego que estuvo muy igualado», dijo Néstor ‘Che’ García, técnico de República Dominicana, que se mantiene invicto en el grupo C.

Ambos equipos estuvieron igualados, con los dominicanos que dominaron los rebotes (49 a 44), los puntos en la pintura (48 a 42), el porcentaje de acierto en tiros dobles (56 por ciento con 44) y además dieron 11 tapas, la marca más alta en un juego de la AmeriCup, donde el récord era de Venezuela con 10.

Por Argentina, dirigida por Pablo Prigioni, destacaron Gonzalo Corbalán con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, José Vildoza y Francisco Calfaro, el primero con 16 puntos y 10 asistencias, y Calfaro con 16 unidades, 5 rebotes y 1 asistencia. También aportó Nicolás Brusino con 16 anotaciones, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 robos.

Dominicana se enfrentará con Nicaragua el día lunes 26 de agosto.

Bahamas 66-84 brasil (Grupo A)

En el segundo partido, el equipo de Bahamas, dirigido por el seleccionador Leonardo Nairn, comenzó con un buen ímpetu ganando el primer cuarto 23-10 al igual que el último 16-11, pero los brasileños, dirigidos por el croata Aleksandar Petrovic, le dieron un vuelco al juego en el tercer cuarto al ganarlo por 11-33 con diferencia de 22 puntos.

Por Argentina destacaron en el ataque Yago Santos con 17 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Alexey Borges que logró 14 puntos, 4 rebotes, y 8 asistencias. Ghilherme Deodato con 13, 4 rebotes y 1 asistencia. Reinan Santos que terminó con 12 puntos y 6 rebotes; y Ruán Miranda con 11, 4 rebotes y 1 asistencia.

Brasil, que con la victoria de hoy mantiene su invicto en el grupo A, se mide el próximo martes con el medallista de bronce Estados Unidos, en un encuentro de muchas expectativas. Ambos equipos lucen como favoritos del Grupo A para avanzar a los cuartos de final de la FIBA AmeriCup. Sus primeros partidos los ganaron con suficiencia a Uruguay y Bahamas en la segunda jornada.

Colombia 89-86 Nicaragua (Grupo C)

En el segundo juego del grupo C, Colombia logró su primera victoria por 89-86 aicaragua, que encaja así su segunda derrota en este torneo del que es anfitriona.

Ambos equipos protagonizaron un reñido encuentro que en los minutos finales pudo decidirse para cualquiera de los dos, pero fue el empuje de los colombianos, dirigidos por el cartagenero Tomás Díaz, que sello el resultado para los suramericanos que ahora dejan su registro en uno perdido y uno ganado.

Por Colombia el mejor hombre fue Hansel Atencia que terminó con 26 puntos y 4 asistencias, mientras que Braian Angola también apoyó con 18 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Otros que destacaron en la ofensiva fueron Romario Roque con 17 anotaciones, 4 rebotes y 6 asistencias, y Michaell Jackson que logró 14 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia.

Por los nicaragüenses, dirigidos por el seleccionador boricua David Rosario, el que destacó en la ofensiva fueron Norchad Omier con 30 anotaciones, 20 rebotes y 4 asistencias.

De igual forma ayudó Kaleb Myers que cerró con 19 puntos, 3 rebotes y 1 asistencias, y Jared Ruiz con 13 puntos, 4 rebotes y 11 asistencias. Nicaragua no ha visto victoria en dos salidas.

En la jornada de este domingo, queda por jugarse el segundo partido del grupo A entre Uruguay y Estados Unidos. EFE

