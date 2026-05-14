República Dominicana participa en jornadas de cooperación policial internacional en España

2 minutos

Cádiz, 14 may (EFE).- Altos mandos y directivos de los órganos de cooperación internacional policial de doce países iberoamericanos, además de España, entre ellos la República Dominicana, se reúnen en Cádiz, en unas jornadas enmarcadas en las actividades de cooperación y proyección institucional de carácter internacional de la Guardia Civil española.

Las «Jornadas de cooperación policial internacional» se desarrollan entre el 10 y el 16 de mayo en la provincia de Cádiz (sur de España), según ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno.

Entre las instituciones participantes destacan la Guardia Civil de España, junto a los cuerpos policiales y de seguridad de Chile (Carabineros y PDI), Argentina (Policía Federal y Gendarmería), Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, México, Paraguay y Panamá.

El Centro de Formación y Doctrina del SEMAR de la Guardia Civil, con sede en el recinto de la Zona Franca de Cádiz, ha acogido una de las actividades, en las que el instituto armado ha dado conocer las funciones y organización de su Servicio Marítimo.

También se ha hecho un análisis del funcionamiento y capacidades del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Otras de las actividades de estas jornadas han consistido en la exposición de capacidades y medios de la Guardia Civil o la presentación de «Buenas prácticas en la gestión integral de grandes eventos», con una visita al Circuito de Jerez de la Frontera.

La Guardia Civil ha impulsado estas jornadas para fortalecer la cooperación policial internacional y articular esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional, así como para consolidar vínculos institucionales «que permiten diseñar una arquitectura global de seguridad más moderna, articulada y efectiva para enfrentar los desafíos conjuntos», según el Gobierno.

Las jornadas tienen como base la Hacienda El Rosalejo, en Villamartín, lugar de creación del Cuerpo de la Guardia Civil por el duque de Ahumada en 1844, cuando se redactó en la finca el reglamento que permitió la posterior fundación de esta institución. EFE

ilm/fs/lml/pma