República Dominicana recibió 7.1 millones de visitantes entre enero y julio de este año

Santo Domingo, 18 ago (EFE).- La República Dominicana recibió 7,197,844 de visitantes entre enero y julio de este año, un 3.2 % más que en el mismo período de 2024, lo que supone un nuevo récord para el sector, de acuerdo con los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Turismo.

De ellos, 5,377,878 llegaron vía aérea, un incremento del 1.7 % con relación al mismo período del pasado año, mientras que 1,819,966 lo hicieron a través de cruceros, para un aumento del 3.2 %.

«Esas dos históricas cifras de llegadas nos dan el gran número de 7,197,844 visitantes en siete meses. Un récord en la historia del turismo dominicano», dijo el ministro de Turismo, David Collado, en el acto mensual para ofrecer las cifras sobre la evolución del sector.

El funcionario informó de que solo en julio el país recibió 863,785 visitantes vía aérea y 189,051 cruceristas, cifras históricas.

«Eso significa que solo en el mes de julio el país recibió 1,052,836 visitantes, lo que representa un aumento del 3.4 % respecto al año pasado, 12 % con el 2023 y 56 % por encima del 2019», indicó.

Los países que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos, con un 52%, Canadá (7 %), Argentina (6 %), Puerto Rico (6 %), Colombia (4 %), México (3 %) y España, Brasil y Chile con 2 %.

El aeropuerto que más turistas recibió fue Punta Cana, el 59 % del total, seguido por las terminales de Las Américas (23 %), el Cibao (13 %), Puerto Plata (3 %) y un 1 % La Romana. EFE

