República Dominicana registró 177 casos de muerte materna el año pasado

1 minuto

Santo Domingo, 9 ene (EFE).- La República Dominicana registró 177 casos de muerte materna en 2025, cifra similar a la de 2024, de acuerdo con los datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Salud Pública.

Estos datos evidencian «la necesidad de seguir reforzando la atención materna integral», precisó la cartera de Salud en un comunicado.

En cuanto a la mortalidad infantil, se registraron 1,819 muertes el año pasado, frente a las 2,255 defunciones notificadas en 2024.

En otro orden, de acuerdo con el boletín correspondiente a la última semana epidemiológica del año pasado, el 2025 mostró un comportamiento estable y no se registraron muertes por dengue, malaria, cólera y por algunas enfermedades prevenibles mediante vacunación, lo que las autoridades califican como un hito en materia de salud pública.

En la última semana se notificaron dos casos de malaria, para un acumulado anual de 877 casos confirmados, sin defunciones asociadas.

El boletín también indica que el país se mantuvo libre de casos de cólera durante todo el año, mientras que la leptospirosis cerró con 186 casos acumulados, sin confirmados en la última semana.EFE

mf