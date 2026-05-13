República Dominicana registró 22 feminicidios en el primer trimestre de 2026

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Santo Domingo, 12 may (EFE).- La República Dominicana registró 22 feminicidios en el primer trimestre de 2026, tres de víctimas que habían denunciado amenazas de muerte.

Las cifras presentadas este martes por la Procuraduría General (PGR) en un boletín estadístico sobre violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, correspondiente a enero-marzo de 2026, dan cuenta de que en este lapso se registraron 17.552 denuncias por estos crímenes con predominio de exparejas como agresores.

El informe establece que aproximadamente el 89 % de las denuncias corresponde a violencia intrafamiliar y de pareja. También identifica patrones como el de un mayor número de denuncias al inicio de la semana, así como una incidencia predominante en personas entre los 18 y 35 años.

En términos de tipología, la violencia intrafamiliar representa el 52,49 % de las denuncias en el país, seguida por la violencia de género con un 36,94 %, mientras que el 10,57 % corresponde a delitos sexuales.

Respecto al vínculo entre víctimas y agresores, la mayor incidencia corresponde a exparejas, con un 49 %, seguida de parejas actuales, un 18,25 %.

En cuanto al perfil de los involucrados, los hombres concentran la mayoría de los casos como presuntos agresores, mientras que las mujeres figuran como principales víctimas.

En la República Dominicana se registraron 59 feminicidios cometidos por parejas o exparejas en el año 2025, según datos del Ministerio de Interior y Policía.

Esta cifra representó una disminución del 17 % en comparación con los 71 casos reportados en 2024. EFE

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