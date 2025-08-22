The Swiss voice in the world since 1935

Reportan un sismo de magnitud 4,2 al noroeste de Puerto Rico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 22 ago (EFE).- Un sismo de 4,2 grados se reportó en la tarde de este viernes a unos 45 kilómetros al norte-noroeste de Puerto Rico sin que se emita algún aviso, advertencia o vigilancia de tsunami.

Según los datos preliminares de la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ocurrió a las 12.28 (16.28 GMT), con una intensidad máxima de 3 en Mayagüez, municipio en la costa oeste de la isla.

El movimiento telúrico se registró específicamente a 45,65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla, en el cañón de la Mona, detalló el organismo.

Residentes en los municipios de Aguadilla, Aguada, Moca, Mayagüez, San Sebastián, Maricoa e Isabela aseguraron en sus redes sociales haber sentido el temblor.

El temblor reportado hoy es uno de los de mayor magnitud en los últimos meses.

Uno de estos fue el de 5,7 grados registrado el 23 de junio al noroeste de Puerto Rico y que se sintió en toda la isla. EFE

jm/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR