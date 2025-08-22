Reportan un sismo de magnitud 4,2 al noroeste de Puerto Rico
San Juan, 22 ago (EFE).- Un sismo de 4,2 grados se reportó en la tarde de este viernes a unos 45 kilómetros al norte-noroeste de Puerto Rico sin que se emita algún aviso, advertencia o vigilancia de tsunami.
Según los datos preliminares de la Red Sísmica de Puerto Rico, el temblor ocurrió a las 12.28 (16.28 GMT), con una intensidad máxima de 3 en Mayagüez, municipio en la costa oeste de la isla.
El movimiento telúrico se registró específicamente a 45,65 kilómetros al norte-noroeste de Aguadilla, en el cañón de la Mona, detalló el organismo.
Residentes en los municipios de Aguadilla, Aguada, Moca, Mayagüez, San Sebastián, Maricoa e Isabela aseguraron en sus redes sociales haber sentido el temblor.
El temblor reportado hoy es uno de los de mayor magnitud en los últimos meses.
Uno de estos fue el de 5,7 grados registrado el 23 de junio al noroeste de Puerto Rico y que se sintió en toda la isla. EFE
