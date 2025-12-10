Repsol reitera que ya ha reparado y compensado derrame en Perú, ante demanda de pescadores

Lima, 10 dic (EFE).- La multinacional española Repsol reafirmó este miércoles que ha cumplido con su compromiso adquirido con las comunidades afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022 en Perú, en respuesta a una demanda presentada por pescadores en la que reclaman mayores indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

El derrame se produjo el 15 de enero de 2022, cuando alrededor de 12.000 barriles de crudo se vertieron accidentalmente al mar tras romperse una de las partes del sistema de descarga de buques petroleros en la refinería La Pampilla, la más grande de Perú, que opera Repsol en el norte de Lima.

La mayor parte de ese hidrocarburo llegó a las costas cercanas y tiñó de negro sus playas, mientras que los pescadores de las distintas localidades costeras se quedaron sin poder salir a trabajar.

La empresa energética aseguró haber invertido más de 1.300 millones de soles (unos 386 millones de dólares o 332 millones de euros) en indemnizaciones, compensaciones a los afectados, limpieza, planes de rehabilitación y monitoreo, lo que le permite asegurar que «las actividades productivas y el uso de las playas se lleven a cabo con normalidad».

En compensación social, la empresa reportó haber destinado 612 millones de soles (unos 182 millones de dólares o 156 millones de euros) a 10.500 personas.

«Han sido compensados más del 99 % de los afectados ubicables identificados directamente por el Estado peruano en el Padrón Único de Afectados», señaló la empresa en una comunicación con EFE.

Dicho padrón fue elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto de Defensa Civil (Indeci), en coordinación con las Municipalidades de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay.

«Gracias a los trabajos realizados, actualmente las playas, el mar, el suelo marino y la fauna de la zona impactada se encuentran en condiciones aptas de limpieza y recuperación, sin riesgo para la salud ni para el medio ambiente», enfatizó la compañía española, en base al seguimiento a 18 planes de rehabilitación.

La empresa presentó los planes de rehabilitación en octubre de 2023, que abarcan con sus anexos e incluyen más de 180.000 páginas, con más de 28.000 análisis fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados desde finales de 2022. Estos planes aún se encuentran en evaluación por parte de la autoridad competente.

Alrededor de un millar de pescadores de Perú, afectados por el derrame de petróleo, marcharon este miércoles por el centro de la capital del país para presentar ante la Justicia una demanda de acción de amparo contra la multinacional española Repsol, con el objetivo de reclamar mayores indemnizaciones por los daños y pérdidas económicas sufridas.

Cuatro años después, los pescadores, agrupados en la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los Distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, que representa a 26 asociaciones, buscan anular el contrato con el que Repsol comenzó a pagar las indemnizaciones a los pescadores.

Argumentan que a través de este documento se pagó sin tener supuestamente una evaluación final de los daños ni una fecha clara para completar la remediación. EFE

