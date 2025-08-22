Requisan en Italia 81 kilos de marihuana en un camión con trajes de novia de Barcelona

1 minuto

Roma, 22 ago (EFE).- La Guardia de Finanzas italiana (policía de fronteras) se ha incautado este viernes de más de 80 kilos de marihuana escondidos en un camión que transportaba trajes de novia y otros productos desde la ciudad española de Barcelona.

La operación ha tenido lugar en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, durante el desembarco de un ferry zarpado desde la capital catalana, según informó el cuerpo policial en un comunicado.

Uno de los furgones que tocaron suelo italiano, conducido por un hombre de nacionalidad búlgara, suscitó las sospechas de los agentes de la aduana debido a la variedad de su cargamento, entre trajes de novia, medicinas o comida para animales.

Los policías procedieron a inspeccionarlo con perros rastreadores y encontraron 68 paquetes con marihuana que superaban los 81 kilos.

La droga incautada habría supuesto ingresos por más de 450.000 euros a las organizaciones criminales que la venden en las calles de las ciudades italianas, según estima la Guardia de Finanza.

El conductor búlgaro ha sido puesto en prisión preventiva en la cárcel de Civitavecchia acusado del delito de tráfico internacional de sustancias estupefacientes. EFE

gsm/cg

(vídeo)