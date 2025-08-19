Rescatan a 25 personas y otras 25 siguen desaparecidas tras naufragio fluvial en Nigeria
Nairobi, 19 ago (EFE).- Al menos 25 personas fueron rescatadas tras el naufragio sucedido el pasado domingo en un río del noroeste de Nigeria, en el estado de Sokoto, mientras otras 25 permanecen desaparecidas, informaron las autoridades.
«25 pasajeros fueron rescatados con vida, mientras 25 están desaparecidos», dijo a través de la red social X la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés), al señalar como posibles causas del accidente los fuertes vientos o la sobrecarga.
En un mensaje difundido poco después de la pasada media noche, la NEMA detalló que ningún cuerpo ha sido encontrado hasta el momento si bien siete motocicletas han sido recuperadas.
La embarcación volcó el domingo cuando se dirigía al mercado de Goronyo con cincuenta pasajeros a bordo.
Los hundimientos de barcos, a menudo causados por la sobrecarga de las naves y la mala regulación del transporte acuático, son comunes en Nigeria, donde los pasajeros a menudo no usan chalecos salvavidas, lo que agrava la mortalidad de los accidentes.
El pasado diciembre, al menos 54 personas fallecieron en otro naufragio fluvial en el estado de Kogi, en el centro-oeste del país. EFE
