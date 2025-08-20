Rescatan a 800 personas del monorraíl de Bombay en otro día de caos por lluvias en India

Nueva Delhi, 20 ago (EFE).- Cerca de 800 pasajeros tuvieron que ser rescatados en la noche del martes de dos trenes del monorraíl de Bombay que quedaron atrapados en las vías elevadas por las lluvias torrenciales que continúan paralizando la capital financiera de la India, donde se mantiene la alerta «naranja» por fuertes precipitaciones.

El rescate, que se prolongó durante horas y generó pánico entre los viajeros, fue necesario debido a la intensificación de las precipitaciones de monzón, que han anegado cerca de 400.000 hectáreas de tierras de cultivo, según las autoridades locales.

La Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Bombay (MMRDA) explicó que el primer tren, con 582 personas a bordo, se detuvo por un fallo de alimentación eléctrica causado por el «exceso de peso», ya que el cierre de las líneas de tren suburbano había desviado a una multitud de pasajeros hacia este sistema de transporte de menor capacidad.

Un segundo tren con 200 pasajeros se detuvo una hora después.

Aunque los servicios del monorraíl y de los trenes locales, la espina dorsal del transporte de la megalópolis, se han restablecido a primera hora de este miércoles, la ciudad sigue en alerta.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) prevé que las lluvias intensas continúen durante toda la jornada y que solo empiecen a remitir a partir del jueves. La alerta se extiende a otros distritos del estado como Raigad y Pune, que se encuentran en alerta roja.

Mientras tanto, la situación en la capital, Nueva Delhi, sigue siendo de precaución, con el río Yamuna, que atraviesa la ciudad, por encima del nivel de peligro y cerca al punto de evacuación, fijado en 206 metros, lo que mantiene en vilo a las autoridades ante una posible inundación de las zonas ribereñas.

En la región de Jammu y Cachemira las inundaciones de los últimos días han dejado un saldo de 68 muertos y en el estado norteño de Himachal Pradesh la estratégica autopista nacional Chandigarh-Manali permanece bloqueada por múltiples deslizamientos de tierra.

Las alertas por lluvias «extremadamente fuertes» se mantienen también en 10 distritos costeros del estado suroriental de Andhra Pradesh, mientras que en el estado sureño de Kerala dos distritos están en alerta naranja y siete en amarilla. EFE

