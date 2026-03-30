Rescatan con vida a uno de los cuatro mineros mexicanos atrapados en Sinaloa
Ciudad de México 30 mar, (EFE).- Autoridades mexicanas rescataron con vida a José Alejandro Cástulo Colín, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), desde el pasado 25 de marzo, mientras continúan las labores de rescate en la zona.
“A las 00:25 horas (local) (06:25 GMT) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán”, informaron en un comunicado conjunto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). EFE
