Reza Pahlaví vislumbra un Irán sin programa nuclear y que reconozca el Estado de Israel

3 minutos

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- Reza Pahlaví, heredero del último sha de Persia, dibujó este jueves, a través de un mensaje en redes sociales, un futuro de Irán sin programa nuclear, en el que se dejará de apoyar a «grupos terroristas» o que restaurará relaciones con Estados Unidos, además de reconocer al Estado de Israel, actuales enemigos de la República Islámica de Irán.

«Para lograrlo, ahora es el momento de apoyar al pueblo iraní. La caída de la República Islámica y el establecimiento de un Gobierno laico y democrático en Irán no solo devolverán la dignidad a mi pueblo, sino que beneficiarán a la región y al mundo», escribió Pahlaví, que vive en Estados Unidos, en su cuenta de X.

En la red social, el primogénito de Mohammad Reza Pahlaví señaló que Irán, bajo el «yugo» de la República Islámica instaurada por los ayatolás desde el derrocamiento de su padre en 1979, se identifica en el imaginario colectivo del resto del mundo con el «terrorismo», el «extremismo» y la «pobreza».

Pero el «verdadero Irán» es «diferente», es «hermoso», «pacífico» y «floreciente», añadió Pahlaví sobre el antiguo Irán y el que «resurgirá de sus cenizas» cuando «caiga» la República Islámica.

Tras ello, Pahlaví detalló de forma «clara» cómo actuará un Irán «libre» para con sus vecinos y el mundo.

En este sentido, el heredero del último sha aseguró que el programa militar de Irán «cesará», así como el «apoyo a grupos terroristas», al tiempo que garantizó que Irán «trabajará» con socios regionales y globales para hacer frente al terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de drogas y el islamismo extremista.

«Irán actuará como un amigo y una fuerza estabilizadora en la región. Y será un socio responsable en la seguridad global», enfatizó Pahlaví.

Además, afirmó que, en el ámbito diplomático, se normalizarán las relaciones con Estados Unidos, y que el Estado de Israel será reconocido «inmediatamente».

Irán también impulsará la expansión de los Acuerdos de Abraham -un pacto de 2020 por el que Israel normalizó relaciones con algunos países árabes vecinos- para convertirlos en los «Acuerdos de Ciro» y, así, «unir» a Irán, Israel y el mundo árabe.

También habló Pahlaví en su mensaje de energía (aseguró que Irán será un proveedor de energía fiable para el mundo) o de economía (Irán se abrirá al mundo, aseveró), y terció que las oportunidades reemplazarán al «aislamiento» internacional en el que vive la República Islámica de Irán, donde continúan sucediéndose las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de diciembre por la población a cuenta de la crisis económica que atraviesa el país.

Pahlaví, que en una reciente entrevista para el periódico británico ‘Daily Mail’ se ofrecía no para gobernar Irán sino para liderar la transición del país persa hacia la democracia, ha estado alentando las protestas contra el régimen de los ayatolás encabezado por Ali Jameneí.

Las protestas, que dejan cientos de víctimas, también han acarreado advertencias por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar para defender al pueblo iraní. EFE

pcc/lab

(vídeo)