Ricardo Montaner anuncia regreso a los escenarios con tour por América y Europa en 2026

2 minutos

Miami (EE.UU.) 3 nov (EFE).- El cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner anunció este lunes su vuelta a los escenarios con la gira ‘El último regreso World Tour 2026’, que comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte ciudades de América y Europa.

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’ admitió en un comunicado: «un día me detuve, pero ya no puedo más»; en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

La gira iniciará en Argentina, con conciertos en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y buena parte de México, donde ofrecerá más de una decena de fechas entre abril y mayo.

Posteriormente se presentará en Ecuador, Perú y Chile, antes de continuar en agosto y septiembre por Estados Unidos y República Dominicana.

‘El último regreso World Tour 2026’ está previsto que se extienda por varias ciudades de Europa, incluyendo España, Francia e Italia, adelantó en el comunicado.

La gira busca celebrar el vínculo del artista con su público y repasar su trayectoria: «Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos».

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la industria y una discografía de 25 álbumes de estudio.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos los Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y a la Mejor Canción Tropical en 2021 por ‘Dios así lo quiso’, junto con Juan Luis Guerra.

El artista, de 68 años, fue distinguido también con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año por ‘Amén’ (2022), grabada con sus hijos Mau y Ricky, y ‘Evaluna’, y con el colombiano Camilo.

En 2024 recibió el galardón Latin American Music Awards Legacy por su trayectoria. EFE

