Rixi Moncada critica anuncio de indulto de Trump al expresidente Juan Orlando Hernández

2 minutos

Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, afirmó este viernes que «desde el extranjero», en alusión a Estados Unidos, «quieren revivir a criminales», en respuesta al anuncio del presidente Donald Trump de que le concederá indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández.

«El pueblo sabe que el bipartidismo (de los conservadores partidos Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal) golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el pueblo movilizado», indicó Moncada en la red social X.

Sin citar a Hernández, quien cumple una condena de 45 años de cárcel en Nueva York, Moncada afirmó que «hoy desde el extranjero quieren revivir a criminales y detener el proceso de liberación que nació contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009».

Moncada acusó además a «las élites financieras que explotan nuestro pueblo y mueven sus hilos en Washington».

«Son fariseos, que no les importa la justicia y menos la democracia. El domingo 30 de noviembre junto al pueblo les venceremos en las urnas», expresó la candidata de Libre (izquierda).

Trump anunció hoy que indultará al expresidente Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

«Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente», reveló el mandatario en su red social Truth Social.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del opositor Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que «habrá mucho apoyo» para el país centroamericano, si dicho político gana.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión, más cinco años de libertad vigilada.

Al exmandatario centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. EFE

ac/gr/eav