Robert de Niro celebra sus raíces italianas durante un homenaje en Roma

2 minutos

Roma, 6 nov (EFE).- El actor estadounidense Robert De Niro recibió este jueves en Roma la distinción más alta que concede su ayuntamiento, el premio Lupa Capitolina’, y durante el homenaje celebró sus raíces italianas y su amor por la Ciudad Eterna.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, entregó al actor la réplica de bronce de la famosa escultura del siglo IV a.C. que simboliza el mito fundacional de Roma, con la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo.

De Niro, de 82 años, y que se encuentra en la capital italiana para la apertura de su hotel, agradeció el reconocimiento y recordó las «raíces italianas» de su familia.

«Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado personal para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad», dijo el actor durante el homenaje.

En su discurso, el actor de ‘El Padrino II’ (1974), ‘Taxi Driver’ (1976) o ‘Raging Bull’ -‘Toro Salvaje’- (1980) destacó que Roma, además de una ciudad, es «una obra de arte viviente» y que «cada calle, cada piedra, cada comida cuenta una historia».

Por su parte, Gualtieri valoró el reconocimiento al actor estadounidense por «su extraordinario talento, su legendaria carrera y el profundo vínculo que siempre le ha unido a nuestro país y a nuestra ciudad», escribió en su cuenta de Instagram.

«Entregarle la Lupa Capitolina significa expresarle agradecimiento por lo que representa y por el profundo vínculo que lo une a Roma, capital del cine y fuente de inspiración para artistas de todas las generaciones, que siempre lo acogerá como una segunda casa», añadió.

La ceremonia se celebró de forma privada en la sede del Ayuntamiento de Roma, el Palacio del Campidoglio, debido al reciente derrumbe parcial de una torre medieval en el centro histórico de la ciudad, ocurrido el lunes, que causó la muerte de un trabajador.

Además, este viernes, el actor presentará la proyección especial de la película ‘Érase una vez en América'(1984), dirigida por Sergio Leone) en el Cinema The Space Moderno de Roma, en la Plaza de la República. EFE

csv/gsm/rf

(foto)(vídeo)