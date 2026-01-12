Rodríguez nombra ministro de la Presidencia al edecán de Maduro

Caracas, 12 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes más cambios en el gabinete y designó como ministro de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Nicolás Maduro, en sustitución del vicealmirante Anibal Coronado, quien quedó al frente de la cartera de Ecosocialismo (Ambiente).

«Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo», dijo sobre Escalona la presidenta encargada.

Rodríguez anunció los cambios en un mensaje en Telegram, que se suman a otros que ha anunciado tras la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses durante un ataque a Caracas y tres estados cercanos, el pasado día 3.

Tres días después de la captura de Maduro, Rodríguez designó al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez fue juramentada hace una semana como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país suramericano. EFE

