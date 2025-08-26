Rodrigo Paz promete superar crisis en Bolivia sin un plan de ajuste severo

Bolivia no tendrá un ajuste severo para salir de la crisis económica, sino un período progresivo de estabilización, afirma el candidato presidencial de centroderecha Rodrigo Paz en entrevista con la AFP.

El senador de 57 años marca distancia con una receta menos radical que la que propone su rival de derecha dura Jorge Quiroga.

Ambos disputará el balotaje el 19 de octubre para definir el próximo mandatario de este país de 11,3 millones de habitantes.

Paz promete impulsar «capitalismo popular» en esta nación rica en gas y recursos de litio, pero con un 85% de informalidad laboral.

Bolivia atraviesa una dura crisis económica, con una inflación que rozó el 25% interanual en julio.

El gobierno estatista de izquierda sostiene una onerosa política de subsidios a los combustibles que casi ha agotado las reservas de dólares.

La falta de divisas ha disparado un tipo de cambio paralelo, que duplica el valor oficial impuesto por el gobierno.

Ante el descalabro, el Movimiento Al Socialismo dejará el poder después de 20 años.

Este es un extracto de la entrevista con Paz.

Pregunta: ¿Cómo sacará a Bolivia de la crisis?

Respuesta: Bajar déficit (fiscal), uno. Dos: sinceramiento del dólar, ponerlo donde debe estar. Tres: el banco central no debe ser la caja chica del gobierno, tiene que tener un manejo monetario claro. Cuatro: se necesita un fondo, para el cambio del dólar, de estabilización (…).

Estamos recortando la subvención (…). Unos 1.200 se van normalmente en corrupción y contrabando, entonces vamos a recortar (este monto). Y por otro lado, el gasto superfluo (…) de cerca de 1.300.

Eso viene a ser un poquito más del 60% del déficit (fiscal). Con acciones puntuales se puede generar un proceso de alivio a la presión inflacionaria (…).

P: ¿En qué se distingue su propuesta de la de Quiroga?

R: La principal diferencia es que no soy un candidato de hace seis meses, que aparezco al final y digo «quiero ser presidente» (…). Venimos trabajando un proyecto político (…).

Hemos tratado de trabajar primero con la informalidad (…) ante las propuestas que se nos daban viajando el país: «Bájeme los impuestos, bájeme los aranceles, ciérreme la aduana que es corrupta».

P: ¿Prevé un shock económico?

R: Yo creo que va a ser una transición. Habrá el proceso de estabilización, no lo llamamos ajuste. Es estabilizar. Creo que el pueblo lo va a entender (…). Hemos entrado con (un) margen para tener un grado de confianza.

La gente entiende (…) no acepta, como otro candidato ha dicho (Quiroga), que «vamos al crédito con el Fondo Monetario Internacional». La gente dice: «Primero ordenemos la casa, veamos qué nos falta y después hablemos con dicho fondo».

P: ¿Qué hará con el gas?

R: Va a haber un giro en la política medioambiental, en la política energética, fundamental (…).

Pero en los siguientes 20 años, Bolivia va a tener una dependencia energética en el gas. Y hay que seguir en función de la exploración de reservorios para garantizar esa transición a nuevas energías en el futuro.

P: ¿Qué va a ocurrir con los contratos de litio firmados con firmas de China y Rusia?

R: Se requiere una nueva ley de (recursos) evaporíticos. Esos contratos se tienen que revisar. No han sido aprobados en el parlamento (…). Nadie los conoce.

Si bien tendremos la primera bancada (de parlamentarios), si no se genera claridad y transparencia, en comunicación con el pueblo de Bolivia, va a ser muy difícil que se aprueben.

P: ¿Su gobierno capturará a Evo Morales (acusado de un presunto caso de trato de menor cuando era mandatario)?

R: La justicia debe llevar adelante los procesos. En lo que sí me comprometo es en no entrometerme. Vamos a hacer una profunda reforma al sistema judicial. Si bien la fijación es Evo por el ámbito político, hoy seis de cada diez en la cárcel están por detención preventiva (…).

Las condiciones de Evo se van a respetar en función de una norma del sistema judicial y se aplica con todo el rigor.

P: ¿Apoyaría una operación de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro, como él teme?

R: No acepto a Venezuela como es hoy, en su modelo que no es democrático. Es una dictadura y en eso no voy a cambiar el criterio (…).

Yo no comparto el criterio de acciones de este tipo, pero si eso ayuda a Venezuela a recuperar su democracia, no puedo más que respaldar todo aquello que le cambie la vida a los venezolanos.

