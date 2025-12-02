Rosa Parks: 70 años del gesto que cambió la historia de los derechos civiles

Washington, 1 dic (EFE).- Con actividades y ceremonias especiales, organismos de transporte y museos conmemoran este lunes 70 años del histórico arresto de Rosa Parks (1913-2005), quien el 1 de diciembre de 1955 se negó a ceder su asiento en un autobús segregado de Montgomery, Alabama.

Su acto de desobediencia civil desencadenó un boicot al transporte público que duró más de un año y marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

El arresto de Parks por negarse a obedecer la normativa de segregación racial provocó una movilización masiva de la comunidad afroamericana, que durante 381 días mantuvo un boicot al transporte público de la ciudad.

Este movimiento logró visibilizar la discriminación y sentó las bases para futuras reformas legales contra la segregación racial.

La agencia Dallas Area Rapid Transit (DART) recordó hoy su legado mediante actos simbólicos en sus instalaciones, mientras que museos como el Henry Ford Museum of American Innovation ofrecen eventos educativos y entrada gratuita a sus visitantes.

El gesto de Rosa Parks sigue siendo un símbolo universal de resistencia pacífica frente a la injusticia y de la importancia de la acción individual para impulsar cambios sociales. Su historia es recordada cada año, no solo como un capítulo de la historia de Estados Unidos, sino como un ejemplo inspirador de dignidad y coraje en todo el mundo.

Analistas y activistas coinciden en que la conmemoración de hoy no solo honra la memoria de Parks, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la igualdad y la lucha contra la discriminación en la sociedad contemporánea. EFE

