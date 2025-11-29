Rosalía se reúne con Charly García y visita la iglesia donde se bautizó el papa Francisco

2 minutos

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- La cantante española Rosalía se reunió con el músico argentino Charly García y visitó este sábado en Buenos Aires la iglesia en donde fue bautizado el fallecido papa Francisco.

El encuentro con Charly García, de 74 años, quedó registrado en una foto compartida este sábado por el cantante y compositor en sus redes sociales.

En la imagen se ve a ambos artistas en un sofá y a él sosteniendo en sus manos un ejemplar de ‘Lux’, el más reciente trabajo discográfico de Rosalía.

«Para Charly, la leyenda», dice la dedicatoria que le escribió la cantante en la portada del disco.

Según medios locales, ambos artistas se encontraron en la noche de este viernes en el hotel Faena de Buenos Aires y García le regaló a Rosalía un ejemplar autografiado de su disco ‘La hija de la lágrima’ (1993).

A media mañana de este sábado, Rosalía visitó la parroquia San Carlos y basílica de María Auxiliadora, conocida como uno de los templos más bellos de la capital argentina y como la iglesia en la que en 1936 fue bautizado el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

Feligreses de la parroquia contaron a EFE que la cantante rezó a solas en el camarín de la Virgen Auxiliadora, visitó brevemente el bautisterio y sacó varias fotos del interior del templo.

En una visita sorpresiva a Argentina, la artista, de 33 años, asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, mientras que este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de streaming y más tarde visitó el estadio del Boca Juniors junto al rapero argentino Trueno. EFE

