Rosalía sorprende con una visita sorpresa a Buenos Aires, donde «nació el cielo»

Buenos Aires, 28 nov (EFE) .- La cantante española Rosalía se encuentra de visita en Buenos Aires, la ciudad en la que «nació el cielo» según su canción ‘Reliquia’ y donde asistió anoche a un show de Cindy Cats, una banda emergente que fusiona distintos estilos musicales y pone el foco en la improvisación, y cantó este viernes en un canal de ‘streaming’.

Durante el concierto, celebrado en el estadio cubierto del club Ferrocarril Oeste, Rosalía fue presentada por los músicos mientras ingresaba a una platea superior del estadio, luciendo un conjunto de inspiración clerical -vestido negro largo, pañuelo blanco en la cabeza y gafas de sol-, a tono con su último disco ‘Lux’.

La cantante presenció el espectáculo junto a Juliana Gattas, vocalista de la reconocida banda argentina Miranda!, la cantante de folclore Soledad Pastorutti y la artista de trap Emilia Mernes.

Este viernes, asistió al canal de ‘streaming’ Luzu, en el barrio porteño de Palermo, donde fue recibida por una horda de fanáticos, a los que les firmó autógrafos con una sonrisa y buena predisposición.

En entrevista con el equipo del programa ‘Nadie Dice Nada’, habló del cielo de Buenos Aires, al que le canta la canción de su último álbum, ‘Reliquia’.

«Creo que es una de las cosas que más me impactó cuando vine aquí. El cielo está cercano, me gusta mucho eso y los colores, me pareció delicioso», dijo la artista, que, envuelta en la bandera albiceleste, cantó su canción ‘La perla’, a capela junto a la cantante argentina Ángela Torres.

Tras la entrevista, Rosalía mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, que expresó recientemente su obsesión por ‘Lux’.

Cindy Cats es una banda instrumental que fusiona distintos estilos musicales y en cada concierto invita a importantes estrellas a improvisar con ellos sobre el escenario.

Está compuesta por músicos desconocidos para el público masivo pero muy relevantes en la escena musical, puesto que son quienes trabajan en la producción musical de los artistas más famosos de Argentina: Trueno, María Becerra, Catriel, Dante Spinetta, Nicki Nicole, Emmanuel Horvilleur, Duki, Lali, Tini Stoessel, entre otros. EFE

