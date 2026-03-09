The Swiss voice in the world since 1935
Roy Barreras fue elegido candidato presidencial de la consulta de la izquierda en Colombia

Bogotá, 8 mar (EFE).- El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras fue elegido este domingo como candidato a la Presidencia del ‘Frente por la Vida’, la consulta organizada por sectores de la izquierda, que se desarrolló a la par con las elecciones legislativas en Colombia y en la que no participó el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.

Con el 82,14 % de las mesas informadas, Barreras, del movimiento ‘Solo con Roy ganamos todos’, acumula 203.712 votos, mientras que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero llega a 182.605 votos.

También eran candidatos en la consulta del Frente Amplio Edison Lucio Torres (33.822), Martha Viviana Bernal (32.208) y Héctor Elías Pineda (22.633). EFE

