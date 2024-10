Rozalén finaliza gira por Latinoamérica con sensación de «haber sembrado»

4 minutos

Esther Alaejos

San Juan, 17, oct (EFE).- La cantautora española Rozalén concluyó la gira de su sexto álbum ‘El Abrazo’ por Latinoamérica en Puerto Rico y afirmó, en una entrevista con EFE, que tiene la sensación de haber dado «un pasito así fuerte hacia arriba en cuanto a haber sembrado» porque su público latinoamericano se ha incrementado.

«En Colombia he notado mucha más gente que me conoce, en México igual, en Uruguay.. entonces pues me llevo eso, que cuando una siembra y siembra, siembra, al final recoge», explicó la cantautora de 38 años, quien ofreció en la noche del miércoles un concierto en San Juan.

«Este disco tiene muchos guiños a Colombia porque hice un viaje con una ONG muy especial. Argentina es al que más veces he ido. Uruguay, de los lugares donde más gente viene a vernos y he ido muy poco; y Chile, mis grandes referentes son de Chile, marcan mi manera de componer como Violeta Parra o Víctor Jara», añadió Rozalén.

Rozalén, nominada este año dos veces a los Latin Grammy por mejor canción y mejor álbum de cantautora, rememoró que se «hinchó a llorar» cuando se enteró y ya se siente «premiada».

El tema de ‘Entonces’, el más antiguo, que llevaba esbozando desde 2020, es muy especial para ella porque hace un viaje nostálgico a su infancia en su pueblo, Letur, ubicado en la Sierra del Segura.

Primer concierto en Puerto Rico

Antes de ofrecer su primer concierto acompañada de su guitarra en la Ciudadela de San Juan, la artista mencionó que igual que cantó junto a Kany García su tema ‘Justito a tiempo’, le gustaría colaborar con otros cantantes puertorriqueños como Residente, Eduardo Cabra, Ile, Ricky Martin o Pedro Capó, entre otros.

«Es tanto el talento de Puerto Rico, para la poca población en proporción, dices pero, ¿cómo sale tanto talento de aquí? Entonces hay que tener mucho contacto con los puertorriqueños para que se nos pegue el talento», enfatizó Rozalén.

Durante su actuación, en la que recibió el calor del público, dijo que «los lugares los hace la gente» y lo especial de los puertorriqueños es su amabilidad.

Tras el tour por América Latina, la compositora y música española, nacida en Albacete en 1986, continuará la segunda parte de su gira por España y se presentará en Pamplona, Granada, Donostia, Madrid, Zaragoza y Bilbao.

«Está en un montón de lugares ya todo vendido y es que me lo voy a gozar porque son lugares a los que les tengo muchas ganas», enfatizó la artista polifacética que, además de tocar la guitarra y la bandurria, declaró que le gustaría tocar el piano y la batería.

Dar voz a las problemáticas sociales con la música

La compositora aseguró que últimamente se siente «cobarde» por «no hablar lo suficiente» de las injusticias, los conflictos, la violencia y las enfermedades que afligen al mundo como hizo en sus temas ‘Comiéndote a besos’, ‘La puerta violeta’ o ‘Agarrarte a la vida’.

«A veces pienso que los que me mandan callar están ganándome la batalla. Lo que está pasando en Gaza y con el pueblo palestino es muy desproporcionado y quien no lo vea también está perdiendo un poquito la autocrítica. Esto es un genocidio en directo y no lo soporto», lamentó.

«Si no saco un pañuelo palestino para cantar, ¿qué mínimo?, aunque ya estamos viendo que no sirve de mucho y todo el mundo mira para otro lado», sentenció Rozalén.

Asimismo, indicó que «debería en algún momento cantar a lo que pasa con la naturaleza, con el cambio climático»: «No estamos siendo muy conscientes de que nos vamos al garete», agregó.

Rozalén apuntó que actualmente está escribiendo un libro de cartas a su padre, fallecido de manera repentina en febrero de 2022, y se prepara para realizar su debut en el teatro representando a Chavela Vargas.

«Necesito un parón de verdad real. Siento que llevo una velocidad que no es del todo sana y, después de estos dos años de muchísimo trabajo, intuyo que a lo mejor llega el momento de realmente respirar», adelantó. EFE

ea/mv/ad

(foto) (vídeo)